بقيمة 10 ملايين استرليني.. بريطانيا تعلن عن حزمة مساعدات إغاثية لليبيا والمغرب

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم السبت، عن زيادة حزمة المساعدات الإغاثية لكل من ليبيا والمغرب إلى نحو عشرة ملايين جنيه إسترليني.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية، في بيان ، إن حزمة المساعدات ستشمل ملاجئ ومصابيح شمسية ومرشحات مياه للمناطق المتضررة من الزلزال في المغرب والعاصفة “دانيال” في درنة الليبية.

وأضافت أنه سيتم إرسال فريق طبي متخصص لإجراء تقييمات سريعة للأوضاع على الأرض، والتنسيق مع السلطات المحلية والمنظمات الدولية والفرق الطبية الأخرى بشأن الاحتياجات الصحية الفورية في ليبيا.

وقال لورد طارق أحمد، وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا، إنه من المروع أن نرى الخسائر في الأرواح ومشاهد الدمار في ليبيا بعد الفيضانات.

وكانت بريطانيا أعلنت الأربعاء الماضي عن حزمة مساعدات عاجلة تصل قيمتها إلى مليون جنيه استرليني، للمتضررين من الفيضان في ليبيا.

وأضافت أنها تعمل مع شركاء على الأرض لتحديد الاحتياجات الأساسية الأكثر إلحاحا التي تتضمن المأوى والرعاية الصحية والصرف الصحي.