باشاغا: أشكر كل الدول على استجابتهم وجهودهم لمآزرة الليبيين

16 سبتمبر، 2023 9:23 م
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أخبارليبيا24

وجه رئيس الحكومة الليبية الأسبق فتحي باشاغا الشكر للدولة التي استجابت للكارثة في ليبيا وقدمت جهودها لمآزرة الليبيين.

وقال باشاغا في تغريدة عبر حسابه على “تويتر” :”رغم أن المصاب جلل وحجم الكارثة قد فاق كل كلمات التوصيف، إلا أنني أكبر في أهل درنة صبرهم، وفي الفرق الإنسانية والعسكرية والأمنية جهودهم”.

وأشاد رئيس الحكومة الأسبق بكافة المدن والقرى الليبية لتكافلهم وتضامنهم، ومشاطرتهم أهل درنة مصابهم.

وختم باشاغا تغريدته :”أشكر كل الدول الشقيقة والصديقة على استجابتهم الصادقة وجهودهم الجبارة لمآزرة الليبيين في مصابهم الأليم ومساعدتهم لتجاوز المحنة”.

16 سبتمبر، 2023 9:23 م
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