باثيلي يزور درنة ويطلع على الأوضاع الإنسانية بعد أن ضربتها الفيضانات

أخبار ليبيا 24

وصل المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبد الله باثيلي، رفقة نائبة الممثل الخاص للأمين العام ومنسقة الشؤون الإنسانية في ليبيا جورجيت غانيون، إلى درنة.

وكان في استقبالهما رئيس الحكومة الليبية رئيس اللجنة العليا للطوارئ والاستجابة السريعة، أسامة حماد.

واستعرض الرئيس ما قامت به الحكومة الليبية بشأن تسهيل وصول كافة فرق الإنقاذ الدولية ومساعدتها على التحرك للعمل في مختلف مناطق الجبل الأخضر ودرنة.

كما استعرض، تأمين المدارس وغيرها من الأماكن لإقامة العائلات، التي تدمرت منازلها، وذلك لضمان الاستجابة الإنسانية الأسرع بما يكفل تخفيف وطأة الكارثة ومعالجة تداعياتها.

وتقول الأمم المتحدة إنها تقوم بتنسيق الدعم المحلي والدولي، كما قامت بتفعيل آلية الاستجابة السريعة التي تتولى تنسيق الاحتياجات الإنسانية من بنغازي.

وأضافت، أن فرقا متعددة من وكالات الأمم المتحدة موجودة على الأرض لإجراء تقييمات للاحتياجات لجمع بيانات أكثر دقة، بشأن الفيضانات.