انتشال ست جثث من منطقة الشط بدرنة

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أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ، اليوم السبت، انتشال ست جثث من ضحايا الفيضان من منطقة الشط بدرنة، حيث لازالت أعمال البحث والانتشال مستمرة لليوم السادس على التوالي في درنة التي ضربتها فيضان فجر يوم الإثنين الماضي وأودى بحياة آلاف الأشخاص، كما شرد العديد من الأسر

وبالتنسيق مع القوات المسلحة أجرى جهاز الإسعاف الطائر جولات استطلاع مكثفة للمناطق المتضررة لتحديد الأماكن المستهدفة وتمكين فرق الإنقاذ والإسعاف وفرق الانتشال التابعة لجهاز الإسعاف من سرعة الدخول والقيام بالعمليات.

وادي الخبطة

هذا وقالت، وزارة الداخلية بحكومة الوحدة، اليوم السبت، إن الإدارة العامة لأمن للسواحل لازالت لليوم الخامس على التوالي تستمر في أعمال البحث والانقاذ داخل مدينة درنة.

وأضافت، أن فرق العمل التابعة للإدارة قسمت إلى جزء مختص في عمليات الغوص، وجزء على متن الزوارق البحرية للبحث والانتشال، بالإضافة إلى فرق مختصة بتمشيط الشواطئ، وذلك بالتنسيق مع الغرفة الأمنية المشتركة بمدينة درنة.

وقالت، إنّه تمّ انتشال 48 جثة، حيث انتشلت فرق تمشيط الشواطئ من وادي الخبطة 9 جثث، و22 جثة من قبل الزوارق.

والأحد الماضي، اجتاح الإعصار المتوسطي “دانيال” عدة مناطق شرقي ليبيا، أبرزها مدن بنغازي والبيضاء والمرج بالإضافة إلى سوسة ودرنة، حيث أودى حتى الآن بحياة 3166 شخص وفق أحدث الأرقام الرسمية التي أصدرتها الحكومة الليبية المعينة من البرلمان يوم أمس الخميس، وذلك بخلاف آلاف المفقودين أغلبهم في درنة، في حصيلة غير نهائية.