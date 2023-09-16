الهلال الأحمر: نعمل بجهد مستمر لإيصال المساعدات للأسر في منازلهم بدرنة

أخبار ليبيا 24

قالت جمعية الهلال الأحمر الليبي، إن فرقها تعمل بجهد مستمر طوال اليوم لاستقبال المساعدات الغذائية وغير الغذائية ومياه الشرب في مدينة درنة.

وأكدت الجمعية، أن فرقها تعمل جاهدة لتوصيل المساعدات إلى الأسر في منازلهم في درنة.

وأضافت الجمعية أن المتطوعين في جمعية الهلال الأحمر الليبي يعملون بكل ما في وسعهم لمواساة ودعم الناجين نفسيّاً في ظل هذه الظروف.

والأحد الماضي، اجتاح الإعصار المتوسطي “دانيال” عدة مناطق شرقي ليبيا، أبرزها مدن بنغازي والبيضاء والمرج بالإضافة إلى سوسة ودرنة، حيث أودى حتى الآن بحياة 3166 شخص وفق أحدث الأرقام الرسمية التي أصدرتها الحكومة الليبية المعينة من البرلمان يوم أمس الخميس، وذلك بخلاف آلاف المفقودين أغلبهم في درنة، في حصيلة غير نهائية.

ويقول المسؤولون إن هناك مخاوف من أن يكون ما لا يقل عن 10 آلاف شخص في عداد المفقودين أو القتلى.

قرر، وزير الصحة عثمان عبدالجليل، تفعيل خطة صحية طارئة قصيرة المدى ووضع بنود لخطة متوسطة المدى في درنة، وفق ما ذكرت وزارة الصحة بالحكومة الليبية المعينة من البرلمان.