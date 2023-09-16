النائب العام يفتح تحقيقاً في اهمال المسؤولين المسبب لكارثة درنة .

قال النائب العام الصديق الصور في تصريح لوسائل الاعلام أن مكتبه يحقق في إهمال السلطات المحلية والحكومات المتعاقبة جراء الأضرار التي لحقت بالمواطنين والممتلكات في مدينة درنة.

وأضاف الصور أن المكتب قد استدعى إدارة السدود ووزارة الشؤون المائية وكل الجهات المختصة لمعرفة أسباب عدم صيانة السدود وترميمها.

وأكد الصور أنه وبمجرد انتهاء التحقيقات وتحديد مرتكبي الجريمة ، ستباشر النيابة العامة على الفور تنفيذ إجراءات حازمة ضد كل المتورطين.

يذكر أن النائب قد قام بتكليف 26 عضو نيابة من مختلف المدن الليبية للذهاب إلى مدينة درنة لمعاينة جثث الضحايا وعرضها على الطبيب الشرعي .