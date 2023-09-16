المناورة الرابعة.. وكالة الفضاء الهندية تستكمل مهمة استكشاف الشمس

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أعلنت منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO) عن استكمال المرحلة الرابعة في إطار مهمة Aditya-L1 لاستكشاف الشمس.

وكتبت المنظمة على صفحتها على موقع “X” للتواصل الاجتماعي: “تم الانتهاء من المناورة الرابعة لمسبار Aditya-L1 في المدارات القريبة من الأرض، المحطات الأرضية في موريشيوس وبنغالور وسريهاريكوتا وبورت بلير قامت بتتبع المسبار أثناء تنفيذ المناورة.. المناورات المستقبلية سيتم دعمها أيضا من خلال محطة متنقلة ستكون متمركزة في جزر فيجي”.

وتنفيذ هذه المناورة يعني أن منظمة أبحاث الفضاء الهندية قد استكملت المرحلة الرابعة من مهمة Aditya-L1 وفقا للجداول الزمنية الموضوعة،

إذ كانت قد أعلنت أن تعديل مدار المسبار من المخطط أن يتم في 15 سبتمبر الجاري، وأن الخطوة التالية التي من المخطط أن تتم في 19 سبتمبر هي وصول المسبار إلى مدار في منطقة نقطة لاغرانج L1 يبعد حوالي 1.5 مليون كلم عن الأرض.

أطلقت منظمة أبحاث الفضاء الهندية مسبار Aditya-L1 إلى الفضاء في 2 سبتمبر 2023، والهدف الرئيسي من المسبار هو دراسة الهالة الشمسية والإشعاعات الشمسية بأطيافها المختلفة، لمعرفة تأثير هذه الإشعاعات على الأرض والكواكب.

ويعتبر إطلاق المسبار ثاني أكبر إنجاز للهند في مجال الفضاء هذا العام، إذ كانت قد أطلقت في يوليو الماضي أيضا مركبة “تشاندريان-3” التي تمكنت من الوصول إلى القمر والهبوط في منطقة قطبه الجنوبي بهدف إجراء دراسات واكتشاف آثار لوجود المياه هناك.