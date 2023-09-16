المغرب يواصل تحصيل التبرعات لمجابهة تبعات الزلزال

أخبار ليبيا 24 – متابعات

وصلت حصيلة التبرعات لصندوق المغرب؛ لمواجهة تبعات الزلزال إلى قرابة نحو 580 مليون دولار.

– البنك المغربي المركزي؛ أعلن استحدث صندوقاً لجمع التبرعات بغرض تدبير الآثار المترتبة على الزلزال، وساهم فيه بمليار درهم، كما خصص المبلغ نفسه كل من صندوق المدى الاستثماري، والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، ومجموعة “OCP” للأسمدة.

وفي الأثناء.. ارتفع عدد ضحايا زلزال المغرب الذي بلغت شدته 7 درجات على مقياس ريختر، وتبعته العديد من الهزات الارتدادية إلى 2946 قتيلاً و5674 مصاباً، وفق ما أفادت وكالة أنباء العالم العربي.

وبحسب المركز المغربي للبحث العلمي والتقني يعد الزلزال الذي وقع ليل الجمعة – السبت، أقوى زلزال تمّ قياسه في المغرب على الإطلاق.

من جهتها.. تعتزم فرنسا تقديم المساعدات للمغرب، حيثُ قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية، آن كلير لوجندر، «إن فرنسا مستعدة لمساعدة المغرب بعد أن أودى زلزال قوي وقع به في وقت متأخر يوم الجمعة، بحياة أكثر من ألفي شخص، وإنها تنتظر طلباً رسمياً للمساعدة» بحسب وكالة رويترز.