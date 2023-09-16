الصور: النيابة باشرت في التحقيق بواقعة انهيار سدي مدينة درنة

16 سبتمبر، 2023 12:31 ص
0
الصديق الصور

أخبارليبيا24

أكد النائب العام الصديق الصور، اليوم الجمعة، أن النيابة باشرت في التحقيق بواقعة انهيار سدي مدينة درنة وتحديد أوجه التقصير في صيانتهما.

وأضاف الصور في مؤتمر صحفي مع رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد أنه تم تكليف خبراء ومهندسين للتقصي والتحقيق في أسباب انهيار سدي درنة.

وذكر النائب العام أنه تم استدعاء رئيس مكتب إدارة السدود ووزارة الموارد المائية ووصلنا إلى تحقيقات جيدة.

وأكد الصور أن 26 عضو نيابة توجهوا إلى المناطق المتضررة للكشف على الجثث والمنشآت والمباني.

وذكر النائب العام أن نحو 800 مبنى في درنة تعرض إلى ضرر جراء السيول التي اجتاحت المدينة، مؤكدًا أنه سيتم إعداد منظومة لقاعدة بيانات المفقودين عبر حفظ الحمض النووي للمجهولين.

وختم الصور :”لا نستطيع تقديم أي إحصائيات دقيقة وصحيحة الآن حول ضحايا الفيضانات إلى حين انتهاء الإجراءات”.

16 سبتمبر، 2023 12:31 ص
0

المزيد من الأخبار

نورلاند: مليون دولار مبلغ أولي لليبيا للمساعدة في كارثة الفيضانات والسيول

15 سبتمبر، 2023 11:41 م

حالتي وفاة نتيجة انفجار أحد أنابيب الغاز بمحطة نقل غاز تابعة لشركة سرت في العزيزية

15 سبتمبر، 2023 10:50 م

الاتحاد الأوروبي: نواصل تقديم المساعدة لليبيين المتأثرين بالعاصفة “دانيال”

15 سبتمبر، 2023 10:09 م

حفتر يجري جولة لمُدن ومناطق الجبل الأخضر والساحل الشرقي المتضرّرة جرّاء الفيضانات

15 سبتمبر، 2023 9:50 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى