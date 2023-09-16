الصور: النيابة باشرت في التحقيق بواقعة انهيار سدي مدينة درنة

أخبارليبيا24

أكد النائب العام الصديق الصور، اليوم الجمعة، أن النيابة باشرت في التحقيق بواقعة انهيار سدي مدينة درنة وتحديد أوجه التقصير في صيانتهما.

وأضاف الصور في مؤتمر صحفي مع رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد أنه تم تكليف خبراء ومهندسين للتقصي والتحقيق في أسباب انهيار سدي درنة.

وذكر النائب العام أنه تم استدعاء رئيس مكتب إدارة السدود ووزارة الموارد المائية ووصلنا إلى تحقيقات جيدة.

وأكد الصور أن 26 عضو نيابة توجهوا إلى المناطق المتضررة للكشف على الجثث والمنشآت والمباني.

وذكر النائب العام أن نحو 800 مبنى في درنة تعرض إلى ضرر جراء السيول التي اجتاحت المدينة، مؤكدًا أنه سيتم إعداد منظومة لقاعدة بيانات المفقودين عبر حفظ الحمض النووي للمجهولين.

وختم الصور :”لا نستطيع تقديم أي إحصائيات دقيقة وصحيحة الآن حول ضحايا الفيضانات إلى حين انتهاء الإجراءات”.