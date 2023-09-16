السائح ينصح بمنع دخول المواطنين العاديين إلى المناطق المتضررة بالفيضانات في درنة

أخبار ليبيا 24

شدد، مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الدكتور حيدر السائح، اليوم السبت، على ضرورة منع دخول المواطنين العاديين إلى المناطق المتضررة بشكل مباشر من الفيضانات.

كما شدد، في حديث مصور حول الوضع الصحي والوبائي بعد الفيضانات في شرق ليبيا، على منع بقاء النساء والأطفال في المناطق الهشة المتضررة بنسبة أقل من الفيضانات.

وقال، يسمح فقط ببقاء العائلات بالمنطقة الآمنة، والتي لم تتضرر من الفيضانات، لكن دون استخدام المياه العادية لوجود نسبة تلوث.

وأضاف السائح، أن المركز يوصي بتقسيم درنة إلى 3 مناطق، المناطق المتضررة والهشة والآمنة، وذلك بهدف التعامل مع تداعيات السيول وإغاثة المتضررين ومساعدة العائلات على النزوح لمناطق آمنة.

وأضاف، أن كل التطعيمات المسخرة الآن للأطفال فقط، والعمل على تقديمها سيكون اعتبارا من الأحد القادم.

والأحد الماضي، اجتاح الإعصار المتوسطي “دانيال” عدة مناطق شرقي ليبيا، أبرزها مدن بنغازي والبيضاء والمرج بالإضافة إلى سوسة ودرنة، حيث أودى حتى الآن بحياة 3166 شخص وفق أحدث الأرقام الرسمية التي أصدرتها الحكومة الليبية المعينة من البرلمان يوم أمس الخميس، وذلك بخلاف آلاف المفقودين أغلبهم في درنة، في حصيلة غير نهائية.