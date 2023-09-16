الدفاع التركية تعلن وصول 360 رجل إنقاذ وأكثر من 100 آلية إلى ليبيا

أخبار ليبيا 24

أعلنت وزارة الدفاع التركية وصول 360 فردا من رجال الإنقاذ والأطباء والخبراء، وأكثر من 100 آلية أرسلتهم تركيا إلى ليبيا المنكوبة بالفيضانات.

وجاء في بيان صدر عن الوزارة ونشرته وكالة نوفوستي : “وصلت السفينتان “TCG Sancaktar” و”TCG Bayraktar” التابعتان لقواتنا البحرية من إزمير إلى ليبيا لتقديم المساعدة للشعب الليبي الشقيق المتضرر من الفيضانات. يوجد على متن السفينتين 360 فردا تابعين لوزارة الطوارئ التركية، ووزارة الصحة وخفر السواحل ودائرة الإطفاء”.

وأضافت: “تم تسليم 122 مركبة إلى ليبيا بينها سيارات إسعاف وعربات إنقاذ، وإرسال 3 مستشفيات متنقلة ومختلف المواد الغذائية والسكنية والصحية”.

وأضاف البيان أن سفينة “TCG Osmangazi” ستتجه اليوم السبت من إزمير إلى ليبيا لإيصال شحنات إنسانية إلى المناطق المنكوبة.

وتسبب إعصار “دانيال” في فيضانات وسيول في عدد من المدن والبلدات في شرق ليبيا طالت البيضاء ودرنة، وأدت إلى خسائر بشرية ومادية فادحة.

وحسب آخر الأرقام الرسمية تسببت العاصفة بمقتل أكثر من 11 ألف شخص، فيما لا يزال حوالي 20 ألفا في عداد المفقودين.