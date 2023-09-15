وزارة العدل تدعو الأهالي بدرنة لإجراء تحليل الحمض النووي للتحديد هوية المفقودين

15 سبتمبر، 2023 11:19 ص
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أخبار ليبيا 24

دعت وزارة العدل بحكومة الوحدة الوطنية المواطنين الذين لديهم أشخاص مفقودين نتيجة السيول والفيضانات إلى إجراء اختبار الحمض النووي (DNA) للتمكن من التعرف على الأشخاص المفقودين وتحديد هوياتهم.

وأهابت الوزارة بالمعنيين بالتوجه إلى مستشفى الهريش درنة ومقبرة الفتايح ومقبرة الظهر الأحمر لأجل إعطاء عينة لفريق مركز البحوث والخبرة القضائية قسم الطب الشرعي لغرض إجراء اختبار الحمض النووي (DNA) للتمكن من التعرف على الأشخاص المفقودين وتحديد هوياتهم.

والأحد الماضي ضرب فيضانات مناطق واسعة من الجبل الأخضر ما أدى إلى مقتل وفقدان الآلاف من البشر، إضافة إلى تدمير كبير في البنية التحتية من طرق وشبكات كهرباء واتصال.

 

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15 سبتمبر، 2023 11:19 ص
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