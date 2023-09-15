نورلاند: مليون دولار مبلغ أولي لليبيا للمساعدة في كارثة الفيضانات والسيول

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أعلن المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، إن الولايات المتحدة، تقدم مبلغًا أوليًا قدره مليون دولار للمساعدة في كارثة الفيضانات والسيول التي ضربت شرق البلاد.

وقال نورلاند في تغريدة نشرت عبر حساب السفارة الأمريكية على “تويتر” :”إن الولايات المتحدة، تقدم مبلغًا أوليًا قدره مليون دولار من المساعدات الإنسانية للمساعدة في تلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحًا”.

وأضاف المبعوث الأمريكي الخاص أن هذه المساعدات قدمت من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)”.

واوضح نورلاند :”لقد كان تدفق الدعم والمساعدة من جميع أنحاء ليبيا ومن الدول المجاورة لمساعدة المتضررين من هذه المأساة المدمرة أمرًا ملحوظًا”.

وتابع المبعوث الأمريكي :”تقدم الولايات المتحدة، إلى جانب الأمم المتحدة تقف متضامنة مع الشعب الليبي في هذه الساعة الصعبة.

وذكر نورلاند :”بمشاركة متخصصينا في الإغاثة في حالات الكوارث، سنواصل العمل بشكل وثيق مع السلطات الليبية و الشركاء الدوليون لدعم جهود الإغاثة”.