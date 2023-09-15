مركز طب الطوارئ والدعم يؤكد توفير الاحتياجات اللازمة لمستشفى الوحدة بدرنة

أخبار ليبيا 24

قال، المتحدث الرسمي باسم مركز الطب والطوارئ والدعم، مالك مرسيط، إن عمليات الإنقاذ وانتشال الجثث في درنة لازالت مستمرة، حيث يعمل أكثر من 400 عنصر بالمدينة.

وأوضح مرسيط، في تصريح لأخبار ليبيا 24، اليوم الجمعة، أنّه تمّ إخراج عالقين على قيد الحياة بقوا لأيام تحت الأنقاض، كما تم انتشال العديد من الجثث.

وأكد المتحدث، أنّه تمّ تجهيز مستشفى الوحدة، وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة له من أدوية ومستلزمات ومشغلات ومستهلكات وكل ما يلزم لتشغيله، بالإضافة إلى توفير عدد 5 آلاف كيس خاصة بالجثامين، إضافة إلى 2000 كيس تمّ توفيرهم قبل يومين.

كما أكد مرسيط، توفير المستلزمات اليدوية الخاصة بعمليات الإنقاذ وأدوات الحفر والتنقيب، وتوفير مجموعة طائرات “درون” تطير لمسافات بعيدة ومنها طائرات “درون” حرارية وطائرات لنقل الاحتياجات البسيطة من الأغذية، والخيم المتنقلة الميدانية.

وقال، إّنه تمّ توفير الأدوية والمستلزمات الطبية كافة للفرع بالمنطقة الشرقية، مشيرًا إلى أن العمل جارٍ لنقل جزء منها لمنطقة شحات، التي تم التمركز فيها، لإمداد الفرق المتمركزة بمناطق الجبل، كمل تم توفير منطقة الساحل بزورق ومعدات بحرية.