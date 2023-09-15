كلنا خوت.. حملة تبرع بالدم بالأكاديمية الأولمبية طرابلس للمتضررين من الفيضانات

أخبار ليبيا 24

تقيم الأكاديمية الأولمبية طرابلس حملة “كلنا خوت” للتبرع بالدم برعاية اللجنة الأولمبية الليبية ووزارة الرياضة وبالتعاون مع مستشفى الجامعة طرابلس.

وتجرى الحملة يومي السادس عشر والسابع عشر من سبتمبر 2023 بمقر الأكاديمية.

وقال الدكتور محمد الفقيه رئيس اللجنة الليبية لمكافحة تعاطي المنشطات، إن الحملة تقام لأجل إخوتنا في درنة وسوسة والبياضة للظروف الإنسانية التي تمر بها بعد تعرضها للعاصفة المتوسطية “دانيال”.

وأضاف الفقيه، أن الحملة تقام بمقر الأكاديمية برعاية اللجنة الأولمبية الليبية ووزارة الرياضة وبالتعاون مع مستشفى الجامعة طرابلس وكذلك مجهودات الشخصية اللجنة الليبية لمكافحة تعاطي المنشطات.

وتستهدف الحملة جميع الرياضيين والأندية الرياضية والاتحادات الرياضية وقدامى الرياضيين.