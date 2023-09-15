حماد يطلع على أوضاع الناجين من السيول في شرق ليبيا

15 سبتمبر، 2023 11:10 ص
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أخبار ليبيا 24

اطلع رئيس الحكومة الليبية المعينة من البرلمان، أسامة حماد، الخميس، على أوضاع الناجين من السيول التي نشأت جراء ضرب عاصفة “دانيال” لعدد من مدن المنطقة الشرقية.

كما اطلع رئيس الوزراء على الأوضاع الصحية والنفسية الصعبة التي تعرض لها بسبب فقدانهم لأشقائهم وأقاربهم واصدقاء لهم في هذه الفاجعة.

وتوجه رئيس الوزراء بالشكر إلى كافة الأجهزة العسكرية والأمنية ومؤسسات الدولة والمواطنين من كافة ربوع البلاد على جهودهم المبذولة في البحث عن المفقودين جراء العاصفة.

والأحد الماضي ضرب فيضانات مناطق واسعة من الجبل الأخضر ما أدى إلى مقتل وفقدان الآلاف من البشر، إضافة إلى تدمير كبير في البنية التحتية من طرق وشبكات كهرباء واتصال.

 

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15 سبتمبر، 2023 11:10 ص
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