حفتر يجري جولة لمُدن ومناطق الجبل الأخضر والساحل الشرقي المتضرّرة جرّاء الفيضانات

أخبارليبيا24

أجرى القائد العام للقوات المُسلحة المُشير خليفة حفتر، اليوم الجمعة، جولة تفقدية بالطيران العمودي لمُدن ومناطق الجبل الأخضر والساحل الشرقي المتضرّرة جرّاء الفيضانات والسيول.

وشملت هذه الجولة زيارة ميدانية لشوارع وأحياء مدينة درنة التي التقى فيها بالأهالي والوحدات العسكرية من جنود وضباط القوات المُسلحة وفرق البحث والإنقاذ المحلية والدولية.

واستعرض المشير خلال الزيارة تطورات عمليات البحث الجارية في شوارع ومناطق مدينة درنة جراء السيول والفيضانات.

وأثنى القائد العام خلال جولته على جهود كافة وحدات القوات المسلحة والفرق المحلية والدولية والمتطوعين من كافة ربوع ليبيا على مجهوداتهم الجبارة واستجابتهم السريعة من اليوم الأول لوقوع الكارثة.