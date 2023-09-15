حالتي وفاة نتيجة انفجار أحد أنابيب الغاز بمحطة نقل غاز تابعة لشركة سرت في العزيزية

أخبارليبيا24

كشفت مصادر محلية في العزيزية اليوم الجمعة، عن وفاة شخصين بسبب انفجار في أحد أنابيب الغاز بالمحطة رقم (7) لنقل الغاز التابعة لشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز.

وقالت المصادر في تصريح لـ”أخبارليبيا24″ إن الانفجار حدث أثناء العمليات المعتادة لخط الغاز الرابط من مجمع مليته – العزيزية – الخمس التي يقوم بها فنيي شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز.

وأشارت المصادر إلى أنه فور وضع قاشطة تنظيف الأنابيب حدث تسرب عكسي للغاز أدى إلى اصطدامها بالفنيين الموجودين أمامها.

وذكرت المصادر أنه نتج عنها حالتي وفاة من الفنيين ، وإصابة ثلاثة آخرين ، بينهم حالتين حرجة، مشيرة إلى أنه تمت السيطرة على التسرب ومازالت محطة نقل الغاز التابعة لشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز تعمل بصورة طبيعية.