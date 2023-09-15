ترحما على ضحايا ليبيا والمغرب.. آلاف المصلين بالأزهر يؤدون صلاة الغائب

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أدى المئات من المصلين بالجامع الأزهر اليوم صلاة الغائب ترحما على أرواح ضحايا زلزال المغرب والعاصفة “دانيال” في ليبيا.

وكان الأزهر الشريف قد أعرب عن كامل تضامنه مع الشعبين المغربي والليبي، عقب الزلزال المدمر الذي ضرب الأراضي المغربية، والإعصار والفيضانات العنيفة التي أصابت شرق ليبيا،

ما أودى بحياة الآلاف، فيما لا يزال الآخرين في عداد المفقودين.

وتقدم شيخ الأزهر بخالص العزاء وصادق المواساة إلى الشعبين الليبي والمغربي، في ضحايا الزلزال والإعصار المدمرين،

ودعا العالم للتضامن من أجل إغاثة المحاصرين والمنكوبين، وتقديم يد العون للمتضررين، والإسراع لإنقاذ الأرواح.