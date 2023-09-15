بنغلاديش ترسل طائرة مساعدات طبية لدعم المناطق المتضررة من الفيضانات في ليبيا

أخبار ليبيا 24

حطت بمطار بنينا ببنغازي، اليوم الجمعة، طائرة شحن أرسلتها دولة بنغلاديش مجهزة بأطقم طبية ومساعدات إغاثية لدعم جهود الإغاثة الإنسانية بالمناطق المتضررة من الفيضانات في شرق ليبيا.

والأحد الماضي ضربت فيضانات مناطق واسعة من الجبل الأخضر ما أدى إلى مقتل وفقدان الآلاف من البشر، إضافة إلى تدمير كبير في البنية التحتية من طرق وشبكات كهرباء واتصال.

ووصلت إلى ليبيا مساعدات وفرق إنقاذ عربية ودولية للمساهمة في أعمال انتشال الجثث والبحث عن ناجين جراء الفيضانات.

ومنذ يومين بدأت فرق الإنقاذ في أعمالها فورًا خاصة في مدينة درنة التي تعرض لأكبر كارثة إنسانية من جراء الفيضانات في شرق ليبيا.

ونجحت تلك الفرق في إخراج ناجين من تحت الأنقاض التي خلفها الفيضان الكبير، إضافة إلى نجاحها في انتشال العديد من الجثث.