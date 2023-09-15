الهلال الأحمر البيضاء يعلن فقدان 40 شخصًا حتى الآن جراء الفيضانات

أخبار ليبيا 24

أعلن الهلال الأحمر فرع البيضاء فقدان 40 شخصًا حتى يوم الخميس جراء الفيضانات التي ضربت المدينة يوم الأحد الماضي.

وقال مسؤول مكتب الإعلام بالهلال الأحمر البيضاء، محمد القطعاني، في رسالة صوتية، إن سجلات الهلال الأحمر سجلت حتى يوم الخميس 40 مفقودًا ما بين رجال ونساء وأطفال وعمالة وافدة من جراء إعصار “دانيال”.

وأكد القطعاني أن البحث لازال جاريًا عن ناجين، حتى الآن، على الرغم من قلة الإمكانيات.

والأحد الماضي ضرب فيضانات مناطق واسعة من الجبل الأخضر ما أدى إلى مقتل وفقدان الآلاف من البشر، إضافة إلى تدمير كبير في البنية التحتية من طرق وشبكات كهرباء واتصال.