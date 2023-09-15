الممثلة السورية مها المصري تعلن فقدان الاتصال بابن اختها وعائلته المقيمة في درنة

15 سبتمبر، 2023 9:47 ص
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أخبار ليبيا 24

أعلنت، الممثلة السورية مها المصري، اليوم الجمعة، فقدان التواصل مع ابن اختها وعائلته المقيمين في مدينة درنة.

وقالت عبر تدوينة على حسابها في “فيسبوك”: “ابن أختي وزوجتو وأولاده مفقودين في ليبيا سكان المدينة القديمة بالقرب من سوق الظلام والكنيسة”.

وأضافت: “يلي بيعرف أي شي عنهن يبعتلنا.. اسمو فتح الله منصف بن طاهر”. ونشرت الممثلة السورية الشهيرة صور لابن اختها وأولاده الأربعة.

والأحد، اجتاح الإعصار المتوسطي “دانيال” عدة مناطق شرقي ليبيا، وتسبب بمقتل وفقدان آلاف الأشخاص أغلبهم في درنة، في حصيلة متزايدة وغير نهائية.

وأظهرت صور جوية مروعة حجم أضرار إعصار دانيال بمدينة درنة، حيث خلفت السيول والفيضانات التي ضربت مدن شرق ليبيا آثاراً كارثية على البلاد، بعدما مسحت أحياء كاملة بسكانها.

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15 سبتمبر، 2023 9:47 ص
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