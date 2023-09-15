الصليب الأحمر يحذر من خطر الذخائر غير المنفجرة في درنة بعد الفيضان

أخبار ليبيا 24

حذرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الخميس، من خطر الذخائر غير المنفجرة ومخازن الذخيرة المهجورة في مدينة درنة بعد الفيضانات.

وقال يان فريديز، رئيس بعثة اللجنة الدولية إلى ليبيا، وفق بيان نشره الصليب الأحمر على موقعه الإلكتروني، إن “اللجنة الدولية تقيّم المخاطر التي تشكلها الذخائر غير المنفجرة ومخازن الذخيرة المهجورة في درنة، ما يشكل تحديا إضافيا للسكان”.

والأحد الماضي، اجتاح إعصار “دانيال” عدة مناطق شرقي ليبيا، أبرزها مدن درنة وبنغازي والبيضاء والمرج وسوسة، مخلفا آلاف القتى وآلاف المفقودين.

وقال فريديز: “كانت هذه الكارثة عنيفة ووحشية، حيث دمرت موجة بارتفاع 7 أمتار المباني وجرفت البنية التحتية إلى البحر، والآن فقدت أسر بحالها، ولفظت الأمواج الجثث نحو الشاطئ، الآن، تواجه المدينة صدمة عاطفية هائلة”.

وأضاف: “يتمثل التحدي الرئيسي الذي يواجه العمل الإنساني، في الوصول إلى المناطق المتضررة من الفيضانات، حيث تضررت الطرق بشكل خطير أو دمّرت”.

وذكر فريديز بأن “فرق الطوارئ والسلطات تعمل الآن على تخفيف الصعوبات”.

وتابع: “من المشجع رؤية السكان والسلطات يتحدون لتقديم أكبر قدر ممكن من المساعدة، لكن الطريق طويل الآن، سيستغرق الأمر عدة أشهر، وربما سنوات، حتى يتعافى السكان من هذه الأضرار الهائلة”.