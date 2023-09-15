الاتحاد الأوروبي: نواصل تقديم المساعدة لليبيين المتأثرين بالعاصفة “دانيال”

أخبارليبيا24

أكد الاتحاد الأوروبي في ليبيا أنه يواصل تقديم المساعدة لليبيين المتأثرين بالعاصفة دانيال.

وأضاف الاتحاد الأوربي :”حتى الآن، قدمت 7 دول أعضاء في الاتحاد دعمها عبر آلية الدفاع المدني التابعة للاتحاد”.

وأوضح الاتحاد إلى أن بلجيكا قامت بتوفير المساعدات التي تشتد الحاجة إليها مثل المأوى ومستلزمات النظافة”.

وكان المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي لشمال أفريقيا لويس ميغيل قال :”نستمر في دعمنا للشعب الليبي في هذه الأوقات الصعبة”.

وأضاف :”أرسلنا فرق بحث وإنقاذ، خبراء في اللوجستيات وتكنولوجيا المعلومات، أطباء، شاحنات لإزالة الأنقاض، طائرات عمودية، إمدادات إنسانية”.