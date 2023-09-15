أمريكا تسير للجحيم.. ترامب يطالب بإعادة انتخابه العام المقبل

15 سبتمبر، 2023 5:52 م
0

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستنتهي إن لم يعاد انتخابه رئيسا العام المقبل، وأن البلاد تسير نحو الجحيم في ظل الإدارة الحالية.

وأضاف عبر برنامج الصحفية الأمريكية ميغين كيلي: “إذا لم أفز بالانتخابات، فأعتقد أن بلادنا قد تنتهي.. أظن أن هذه هي الانتخابات الأكثر أهمية من كل الانتخابات الأخرى”.

وأضاف أن الولايات المتحدة “تسير نحو الجحيم” أثناء رئاسة جو بايدن.

وفي تعليقه على الاتهامات الموجهة إليه قال: “لا يثير ذلك أي قلق لديي، لأنني أقاتل من أجل البلاد والناس”.

ويواجه ترامب أكثر من 90 تهمة في 4 قضايا جنائية، بما في ذلك محاولات تغيير نتائج الانتخابات السابقة لصالحه.

ويصر ترامب على براءته ووصف ملاحقته الجنائية بأنها محاولة لعرقلة الحملة الانتخابية، فيما وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ما يتعرض له ترامب، بالاضطهاد لأسباب سياسية.

15 سبتمبر، 2023 5:52 م
0

المزيد من الأخبار

ظاهرة ستتفاقم.. علماء يكشفون الأسباب وراء الإعصار المتوسطي “دانيال”

15 سبتمبر، 2023 5:40 م

الأمم المتحدة: حجم الكارثة في ليبيا ما زال مجهولا

15 سبتمبر، 2023 5:36 م

الأسوأ على الإطلاق.. “الصحة العالمية” تكشف عن حجم الكارثة في ليبيا

15 سبتمبر، 2023 12:04 ص

بواسطة فرق جزائرية.. انتشال 5 جثث من تحت الأنقاض في درنة

14 سبتمبر، 2023 11:59 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى