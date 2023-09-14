وزارة الأوقاف المصرية تدعو لإقامة صلاة الغائب على ضحايا الإعصار في ليبيا

أخبار ليبيا 24

دعت وزارة الأوقاف في مصر، لإقامة صلاة الغائب على ضحايا ليبيا والمغرب بجميع مساجدها عقب صلاة الجمعة المقبلة.

ودعا وزير الأوقاف المصري، محمد مختار جمعة، إلى إقامة صلاة الغائب على ضحايا إعصار ليبيا، وزلزال المغرب، في جميع مساجد مصر عقب صلاة الجمعة المقبلة.

وكتب الوزير المصري، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: “إقامة صلاة الغائب على ضحايا أشقائنا في زلزال المغرب، وإعصار ليبيا في جميع مساجد مصر، عقب صلاة الجمعة المقبلة إن شاء الله تعالى”.

وتضامنا مع الوضع الذي مرت به ليبيا، غيرت الصفحة الرسمية للأزهر على فيسبوك الغلاف الرسمي، وصورة البروفايل، وكتبت صفحة الأزهر الشريف عليها جملة “اللهم لطفك ورحمتك بأهلنا في ليبيا” .

وكان شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، قد قدم التعازي في ضحايا العاصفة والفيضانات العنيفة، داعيا العالم للانتفاضة من أجل إغاثة المحاصرين والمنكوبين، وتقديم يد العون للمتضررين، والإسراع لإنقاذ الأرواح.