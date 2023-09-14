وجود 13 مقبرة جماعية في إقليم دارفور السوداني

أخبار ليبيا 24

تلقى مكتب المنظمة الدولية لحقوق الإنسان تقارير موثوقة عن وجود ما لا يقل عن 13 مقبرة جماعية بإقليم دافور في السودان.

رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان؛ أوضح أن المقابر الجماعية تضم ضحايا هجمات قوات الدعم السريع شبه العسكرية والفصائل المسلحة العربية المتحالفة معها على المدنيين، وفق قوله.

وفي الأثناء.. اعتبر رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، أن الحرب الدائرة في بلاده قد تتسبب في «تفتت السودان» و«تصيب وحدته في مقتل»، على حد قوله.

وقال البرهان في تصريحات من بورتسودان إن الشرطة السودانية جاهزة لتأمين المرحلة المقبلة وتستعد لما بعد الحرب، وفقًا لوكالة الشرق الأوسط.

وفي وقتٍ سابق.. أوضح رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، أنهُ «لا يسعى للاستمرار في الحكم»

كما نفى البرهان وخلال لقاء مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بمدينة العلمين الجديدة؛ أكد «نسعى لإقامة نظام ديمقراطي وإجراء انتخابات (حرة نزيهة) يقرر فيها الشعب السوداني ما يشاء» وفق قوله.