واردات الهند من الذهب تقفز بـ40% خلال أغسطس

أخبار ليبيا 24

حققت واردات الهند من الذهب، ارتفاعًا ملحوظًا بواقع 40 بالمائة على أساس سنوي في أغسطس الماضي.

بلومبيرغ؛ أوضحت أن عملية الارتفاع جاءت بسبب عمليات شراء قوية للبلد الذي يعتبر ثاني أكبر دولة مستهلكة للمعدن الأصفر في العالم، وفق الوكالة.

وفي سياقٍ منفصل.. أعلنت الهند فرضها المزيد من القيود على شحنات الأرز؛ وذلك بُغية ضمان الأمن الغذائي، حسب ما أعلنته.

حيثُ فرضت الحكومة ضريبة تصدير بنسبة 20% على الأرز بأثر فوري، بحسب إخطار صادر عن وزارة المالية، ومن المقرر أن تزيد هذه الخطوة من الضغط على الإمدادات العالمية من الحبوب.

وفي الأثناء.. تسعى الحكومة لفرض حظرٍ على تصدير المعادن النادرة، ضمن سلسة من المحظورات التي منعت تصديرها خارج البلاد بسبب أزمة الغذاء والمناخ العالميتين.

وتخطط الحكومة الهندية لحظر تصدير معادن الليثيوم والبريليوم والتنتالوم، وذلك بسبب أهمية تلك المعادن في تشغيل قطاعات حيوية للأمن القومي والتقدم التكنولوجي، وفق بيانها.

وفي وقتٍ سابق.. تأثرت الأسواق العالمية بقرار تقييد الهند بعض صادرات الأرز للسيطرة على الأسعار المحلية، وسط مخاوف من أن يطال السكر التقييد أيضًا.