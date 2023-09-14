نواب يقترحون إنشاء جهاز لإعادة وتأهيل وإعمار المناطق المتضررة بفعل إعصار درنة

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اقترح عدد من نواب المناطق المتضررة (الدائرة الأولى والثانية) إنشاء جهاز لإعادة وتأهيل وإعمار المناطق المتضررة بفعل إعصار درنة.

وشدد النواب – في بيان لهم – على أن ينشأ هذا الجهاز بموجب قانون وتكون تبعيته لمجلس الوزراء.

واقترح نواب المناطق المتضررة أن يمول الجهاز ما يخصص له من ميزانية الدولة وما يودع في حساب المساعدات الدولية بمصرف ليبيا المركزي.

وذكر النواب أن القانون ينص على مكان إنشاء الجهاز ويجوز فتح فروع في المناطق المتضررة.

ولفت النواب إلى أن القانون ينص على المعايير الواجب توافرها في من يتولى إدارة الجهاز بما يضمن توفر الخبرة من أبناء المناطق المتضررة ولهم الاستعانة بمن يرونه مناسبًا من أصحاب الخبرة والاختصاص.

ورأى النواب أن يدار الجهاز بمجلس إدارة ويحذر استحداث أي مناصب تنفيذية إلا بتعديل القانون على أن يتم تقديم هذا المقترح في الجلسة القادمة للمجلس.