نواب يقترحون إنشاء جهاز لإعادة وتأهيل وإعمار المناطق المتضررة بفعل إعصار درنة

14 سبتمبر، 2023 11:27 م
1

أخبارليبيا24

اقترح عدد من نواب المناطق المتضررة (الدائرة الأولى والثانية) إنشاء جهاز لإعادة وتأهيل وإعمار المناطق المتضررة بفعل إعصار درنة.

وشدد النواب – في بيان لهم – على أن ينشأ هذا الجهاز بموجب قانون وتكون تبعيته لمجلس الوزراء.

واقترح نواب المناطق المتضررة أن يمول الجهاز ما يخصص له من ميزانية الدولة وما يودع في حساب المساعدات الدولية بمصرف ليبيا المركزي.

وذكر النواب أن القانون ينص على مكان إنشاء الجهاز ويجوز فتح فروع في المناطق المتضررة.

ولفت النواب إلى أن القانون ينص على المعايير الواجب توافرها في من يتولى إدارة الجهاز بما يضمن توفر الخبرة من أبناء المناطق المتضررة ولهم الاستعانة بمن يرونه مناسبًا من أصحاب الخبرة والاختصاص.

ورأى النواب أن يدار الجهاز بمجلس إدارة ويحذر استحداث أي مناصب تنفيذية إلا بتعديل القانون على أن يتم تقديم هذا المقترح في الجلسة القادمة للمجلس.

14 سبتمبر، 2023 11:27 م
1

المزيد من الأخبار

باتيلي: هذه الأزمة لا يمكن لليبيا أن تواجهها بمفردها

14 سبتمبر، 2023 11:17 م

الطرق والجسور تحصر الانجرافات والانهيارات التي طالت شبكة الطرق في المناطق المنكوبة

14 سبتمبر، 2023 10:47 م

التعرف على المفقودين تعلن انتشال عدداً من الجثث في مدينتي درنة وسوسة

14 سبتمبر، 2023 10:18 م

الطب العسكري: القافلة الأولى بدأت تفريغ حمولتها استعدادًا لتوزيعها على الأسر المتضررة

14 سبتمبر، 2023 10:17 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى