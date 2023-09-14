الصحة تفعل خطة صحية طارئة في درنة مدتها 10 أيام

أخبار ليبيا 24

أعلنت وزارة الصحة بالحكومة الليبية المعينة من البرلمان، اليوم الخميس، تفعيل الخطة الصحية الطارئة قصيرة المدى ووضع بنود لخطة متوسطة المدى.

وقالت الوزارة، إن وزير الصحة عضو اللجنة العليا للطوارئ الدكتور عثمان عبد الجليل اجتمع الأربعاء مع رئيس وأعضاء لجنة الأزمة، وذلك لتفعيل خطة الوزارة العاجلة والطارئة قصيرة المدى ومدتها 10 أيام بعد أن تم تفعيل الخدمات الطبية في النقاط الصحية التي تم إنشائها بمدخلي مدينة درنة الشرقية والغربية إلى حين تفعيل الخطة الثانية متوسطة المدى.

وقال رئيس لجنة الأزمة إسماعيل العيضة إن الوزير وضع خلال الاجتماع بنود الخطة الثانية (متوسطة المدى) لمرحلة ما بعد الأزمة لحصر الاحتياجات اللازمة من المعدات والمستلزمات الطبية لتوفير الخدمات الصحية.

وأعلنت الحكومة الليبية، أول إحصائية رسمية موثّقة لضحايا العاصفة المتوسطية “دانيال” حيث قالت إن العدد بلغ 5307 أشخاص بين قتيل ومفقود في مدينة درنة وضواحيها.