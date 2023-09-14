في مواجهة مأساة الفيضانات..باتيلي: الشعب الليبي ضرب مثالًا عظميًا للوحدة والتعاطف

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علق المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي اليوم الخميس على تعاضد الليبيين في مواجهة الأحداث المأساوية التي شهدتها مدن ومناطق الجبل الأخضر شرق البلاد.

وقال باتيلي في تغريدة عر حسابه على “تويتر” :”قد ضرب الشعب الليبي مثالا عظيما للوحدة والتعاطف والمرونة في مواجهة هذه المأساة المدمرة”.

وأضاف المبعوث الأممي في تغريدته :”اليوم أرى ليبيا واحدة موحدة، لا شرقية ولا غربية ولا جنوبية”.

وختم باتيلي بالقول :”أحث جميع السلطات والمؤسسات الليبية على مواصلة تنسيق جهود الاستجابة”.