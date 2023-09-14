فتح مسارات جديدة بديلة للطرق بالمناطق المنكوبة بالفيضانات شرق ليبيا

أخبار ليبيا 24

أعلنت مصلحة الطرق والجسور، اليوم الخميس، حصر الانجرافات والانهيارات التي حدثة بشبكة الطرق بالمناطق التي ضربتها الفيضانات في شرق ليبيا.

وأكدت المصلحة، أنّه تمّ البدء الفوري والعاجل بفتح وإزالة العوائق والقيام بتحويلات بديلة لتسهيل مرور المركبات والمواطنين للوصول لقضاء احتياجاتهم اليومية.

وقالت إنّه تمّ تكليف الشركات بتنفيذ الأعمال المطلوبة بوجه السرعة العاجلة والمتوقع الانتهاء من الأعمال خلال يومين، لوصول القوافل الإغاثة من المواد الغذائية والوقود وشركة الكهرباء والاتصالات لهذه المناطق المنكوبة.

وأجرت المصلحة زيارة ميدانية بالمناطق المنكوبة جنوب مدينة البيضاء ومنها، شحات وقرنادة والفايدية وسلنطة وقندولة ومراوة وقصر ليبيا وجرجارأمه والبياضة والوردية.