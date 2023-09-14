عقيلة: مجلس النواب سيصدر تشريعات وقرارات لدعم الحومة لمواجهة آثار كارثة الفيضانات

أخبار ليبيا 24

قال رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، اليوم الخميس، إن المجلس سيصدر ما يلزم من تشريعات وقرارات لدعم الحكومة وتوفير المال اللازم لمواجهة أضرار كارثة الفيضانات في مدن شرق ليبيا.

وقال عقيلة، خلال جلسة طارئة، إن الحكومة مطالبة بإعادة كل شيء في درنة إلى مثل ما كان وأحسن في مدة لا تتجاوز 6 أشهر.

وأضاف، أن مجلس النواب سيشكل لجان لمتابعة العمل في كل منطقة متضررة، وعلى الحكومة تزويد رئاسة المجلس بتقارير شهرية عما يتم إنجازه.

وشرع مجلس النواب، اليوم، في مناقشة ميزانية الطوارئ المُخصصة لمعالجة آثار الكارثة الجوية على المتضررين والمدن والمناطق المتضررة جراء هذا الكارثة.

وتواصل وحدات القوات المُسلحة والأجهزة الأمنية وفرق الإنقاذ المحلية والدولية لليوم الثالث على التوالي عمليات البحث عن المفقودين داخل المباني وتحت الأنقاض في شوارع وأحياء مدينة درنة.

والأحد، اجتاح الإعصار المتوسطي “دانيال” عدة مناطق شرقي ليبيا، وتسبب بمقتل وفقدان آلاف الأشخاص أغلبهم في درنة، في حصيلة متزايدة وغير نهائية.