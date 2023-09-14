رئيس لجنة الطوارئ الصحية بالبيضاء يحذّر من كارثة بيئية بالمناطق المتضررة من الفيضانات

أخبار ليبيا 24

حذّر، مدير مركز البيضاء ورئيس لجنة الطوارئ الصحية بالبيضاء الدكتور عبدالرحيم مازق، اليوم الخميس، من حدوث كارثة بيئية أشد وطأة مما حدث بالمناطق المنكوبة بالفيضانات في شرق ليبيا.

وأكد مازق، على أن الخطر يكمن في الأمراض المنقولة عن طريق المياه والأمراض التي ستنتقل نتيجة تحلل الجثث.

وأوصى مازق، وبشكل عاجل بتوفير تطعيمات لفرق الإنقاذ المحلية ولسكان المناطق المنكوبة بمختلف أعمارهم وأجناسهم. كما أوصى باستخدام مياه الشرب المعلبة ويحذر من شربه من مصادر المدينة السابقة نظراً لتلوثها.

وناشد الحكومات والمنظمات الدولية المتخصصة وبشكل عاجل بتوفير هذه التوصيات وأخذ الموضوع على محمل الجد.

وأكد، مدير مركز البيضاء ورئيس لجنة الطوارئ الصحية بالبيضاء، على أنّه يجب التركيز على التوعية من الخطر القادم عن طريق وسائل الإعلام المختلفة من أجل الحفاظ على حياة المواطنين.