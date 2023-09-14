باتيلي: هذه الأزمة لا يمكن لليبيا أن تواجهها بمفردها

أخبارليبيا24

أكد المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي اليوم الخميس، أن هذه الأزمة المتمثلة في الدمار عقب الفيضانات والسيول لا يمكن لليبيا أن تواجهها بمفردها.

وأضاف باتيلي في تغريدة عبر حسابه على “تويتر” :”هي مناسبة لأعرب عن امتناني لجميع البلدان التي أرسلت فرق إنقاذ ومعدات ومعونات منقذة للحياة لمساندة ليبيا في هذا الوقت العصيب”.

وتابع المبعوث الأممي :”أشيد هنا بفريق الأمم المتحدة وشركائها على الأرض لعملهم في تقديم الإغاثة المنقذة للحياة”.

ولفت باتيلي إلى تنفيذ الإجراءات الوقائية لتجنب تفشي الأمراض وانتقال العدوى، موضحًا أن حجم الخسائر والأضرار يفوق ما يمكننا تخيله.