بأمر من القيادة السعودية.. مساعدات عاجلة إلى المتضررين في ليبيا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

كشفت وكالة الأنباء السعودية “واس” عن أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، وجّها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، لتقديم مساعدات غذائية وإيوائية لإغاثة المتضررين من الفيضانات التي شهدتها ليبيا.

من جانبه، قال عبد الله بن عبد العزيز الربيعة، المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، إن هذا التوجيه الكريم يعد امتدادا للدعم المتواصل الذي تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، للوقوف مع جميع الدول الشقيقة والصديقة في مختلف الظروف والمحن التي تمر بها.

كما أشار إلى أن المساعدات سيقدمها المركز للشعب الليبي الشقيق بالتنسيق مع الهلال الأحمر الليبي، وعدد من المنظمات الإنسانية الدولية العاملة هناك لإتاحتها للمتضررين بأقرب وقت ممكن.

وقد تسبب الإعصار “دانيال” بسيول مدمرة شهدتها العديد من المدن والبلدان الواقعة في الشرق الليبي، لكن درنة كانت الأكثر تضررا.

وبينما ضرب الإعصار الساحل الشرقي الليبي مساء الأحد، قال عدد من سكان درنة إنهم سمعوا دوي انفجارات عندما انهار سدان خارج المدينة.

وجرفت مياه السيول وادي درنة الذي يشق المدينة، ما أدى إلى انهيار بنايات وجرف عدد هائل من السكان إلى البحر.

وقدرت السلطات الصحية في شرق ليبيا عدد القتلى في درنة بـ5100 شخص حتى أمس الأربعاء.

من جهته، قال أسامة علي، المتحدث باسم جهاز الإسعاف، إن عدد القتلى قد يرتفع لأن هناك ما لا يقل عن 9000 شخص ما زالوا في عداد المفقودين.

كما ذكرت المنظمة الدولية للهجرة، التابعة للأمم المتحدة، أن الفيضانات أدت لنزوح 30 ألف شخص على الأقل من سكان درنة، فيما اضطر آلاف آخرون لمغادرة منازلهم في بلدات أخرى في الشرق.