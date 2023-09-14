المغرب يكثف التواصل لمعالجة آثار الزلزال على المواقع السياحية

أخبار ليبيا 24

يكثف المغرب تواصلهُ مع القطاع الخاص لمعالجة آثار الزلزال على أنشطة السياحة التي تُسهم بنحو 7% في الناتج المحلي الإجمالي.

وأوردت وزارة السياحة أنها اتصلتْ بمنظمي الرحلات السياحية وشركات الطيران، من أجل تشجيعهم على مواصلة تقديم البرامج الترويجية للمغرب. وفق بيانها.

وفي سياقٍ منفصل.. ارتفع عجز الميزان التجاري المغربي إلى 169.4 مليار درهم، أي ما يعادل 16.5 مليار دولار خلال يوليو الماضي.

وفقًا لنشرة الشهرية لمكتب الصرف؛ أوضحت البيانات أن الارتفاع المسجل خلال شهر يوليو الماضي جاء بزيادةٍ قدرها % على أساس سنويًا

من جهةٍ أخرى.. حققت إيرادات قطاع السياحة في المغرب 5.6 مليار دولار الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي.

وبشكلٍ عام.. بلغ عجز الميزانية في المغرب قرابة 29.2 مليار درهم، أي ما يُعادل 2.93 مليار دولار منذ بداية العام وحتى نهاية يوليو الماضي.

وبحسب بيانات الحكومة المغربية، ارتفعت الإيرادات في الأشهر السبعة الأولى من العام بنحو 5.9% على أساس سنوي إلى 182.3 مليار درهم، في حين بلغت المصروفات 211.5 مليار درهم بزيادة 7% وفقًا للبيانات الحكومية.