المدارس الجديدة لمشاريع التنمية في قطاع التعليم
أخبارليبيا24- إنفوغرافيك
البلدية : تاورغاء
المدرسة : تاورغاء
السعة : 420 طالبا
البلدية : جـــــــادو
المدرسة : ندباس
السعة : 490 طالبا
البلدية : توكرة
المدرسة : إمحمد الباعور
السعة : 360 طالبا
البلدية : زليتن
المدرسة : سلمان الفارسي
السعة : 800 طالبا
البلدية : المشاشية
المردسة : أم العجرم
السعة : 360 طالبا
البلدية : الزنتان
المدرسة : المروج
السعة : 300 طالبا
البلدية : البيضاء
المدرسة : باسلنطة
السعة : 720 طالبا
البلدية : قصر الأخيار
المدرسة : رأس الغزال
السعة : 240 طالبا