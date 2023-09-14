المدارس الجديدة لمشاريع التنمية في قطاع التعليم

14 سبتمبر، 2023 11:56 ص
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أخبارليبيا24- إنفوغرافيك

البلدية :  تاورغاء

المدرسة  :  تاورغاء

السعة : 420 طالبا

البلدية : جـــــــادو

المدرسة : ندباس

السعة : 490 طالبا

البلدية : توكرة

المدرسة : إمحمد الباعور

السعة :  360 طالبا

البلدية : زليتن

المدرسة : سلمان الفارسي

السعة :  800 طالبا

البلدية : المشاشية

المردسة : أم العجرم

السعة :  360 طالبا

البلدية : الزنتان

المدرسة : المروج

السعة : 300 طالبا

البلدية : البيضاء

المدرسة : باسلنطة

السعة : 720 طالبا

البلدية : قصر الأخيار

المدرسة : رأس الغزال

السعة :  240 طالبا

14 سبتمبر، 2023 11:56 ص
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