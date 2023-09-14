الطرق والجسور تحصر الانجرافات والانهيارات التي طالت شبكة الطرق في المناطق المنكوبة

14 سبتمبر، 2023 10:47 م
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أخبارليبيا24

أعلنت مصلحة الطرق والجسور حصر الانجرافات والانهيارات التي طالت شبكة الطرق في المناطق المنكوبة جنوب مدينة البيضاء.

وأكدت المصلحة أنه تم البدء الفوري والعاجل بفتح وإزالة العوائق، وفتح تحويلات بديلة لتسهيل مرور المركبات والمواطنين لقضاء احتياجاتهم اليومية.

وأشارت مصلحة الطرق إلى أنها كلفت الشركات بتنفيذ الأعمال المطلوبة على وجه السرعة، متوقعة الانتهاء منها خلال يومين.

وأفادت المصلحة أن هذه الخطوات تأتي بهدف تسهيل وصول قوافل الإغاثة من المواد الغذائية والوقود وفرق شركة الكهرباء والاتصالات للمناطق المنكوبة.

14 سبتمبر، 2023 10:47 م
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