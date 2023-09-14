الطب العسكري: القافلة الأولى بدأت تفريغ حمولتها استعدادًا لتوزيعها على الأسر المتضررة

أخبارليلبيا24- خاص

قال الناطق باسم بجهاز الطب العسكري عبد الرحمن كبلان، إن فرق الجهاز بدأت تفريغ حمولتها داخل المخازن المخصصة بمدينة البيضاء شرق ليبيا، استعداداً لبدء توزيعها على الأسر المتضررة عن طريق الفرق المختصة.

وأوضح كبلان في تصريح لـ”أخبارليبيا24″ أن القافلة الأولى للطب العسكري حطت الرحال في مدينة البيضاء عصر أمس الأربعاء.

وأضاف الناطق أن القافلة واجهت مشاكل بالطريق عند المرور من الطريق الصحراوي، بعد عبور 400 كيلو متراً بسبب الطرق ، لذلك توجهوا إلى مدينة البيضاء.

وذكر كبلان أن فرق الجهاز سوف تبدأ في الانتشار لتقديم الدعم اللوجستي حسب مهامها داخل درنة وسوسة والبيضاء وضواحيها.

ولفت إلى أن القافلة الأولى مكونة من عدذ 6 شاحنات 40 قدم وعدد آلة جرف (كاشيك) ورافعة، و 14 سيارة إسعاف مجهزة، والطاقم الطبي المرافق للقافلة يبلغ حوالي 50 شخصًا.

وذكر أن الفرق تتكون من فريق إنقاذ وفريق انتشال جثث وفريق دعم لوجستي وفريق إخلاء وفريق طبي وفريق دعم نفسي، مشيراً إلى أنه سيلحق بهم عدد 70 طبيبًا ومساعدًا.