الدولية للهجرة: 30 ألف شخص نزحوا من درنة بسبب إعصار دانيال

أخبار ليبيا 24

أكدت المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا أن ما لا يقل عن 30.000 شخص نزحوا في درنة بسبب عاصفة دانيال، مع 3.000 شخص في البيضاء، و1.000 شخص في المخيلي، و2,085 شخصًا ما زالوا نازحين في بنغازي.

وأشارت المنظمة في بيان لها إلى أن عدد الوفيات لم يتم التحقق منه حاليا.

وقالت، إنها وشركاؤها على الفور، يقومون بتخزين المواد غير الغذائية والأدوية ومعدات البحث والإنقاذ والأفراد في المناطق المتضررة.

يذكر أن سدي وادي درنة المنهارين عبارة عن سدين ركاميين (القلب من الطين المدموك، والجوانب من الحجارة والصخور) على مجرى الوادي، الأول سد البلاد وهو يبعد مسافة حوالي 1 كم جنوبا من قلب المدينة بسعة تخزينية في حدود 1.5 مليون متر مكعب، والثاني سد ابو منصور ويبعد حوالي 13 كم جنوب السد الأول، وهو سد كبير بسعة حوالي 22.5 مليون متر مكعب.

وانهار السدان بسبب الفيضان الناجم عن العاصفة المتوسطية التي اجتاحت منطقة الجبل الأخضر في 11 سبتمبر الجاري وأدى ذلك إلى كارثة كبرى تسببت في مقتل أكثر من 6000 مواطن وآلاف المفقودين بحسب لجنة الأزمة ببلدية درنة.