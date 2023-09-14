الدبيبة يلعن إنقاذ ما يزيد عن 300 مفقود بينهم 13 طفلا في درنة

أخبار ليبيا 24

أعلن رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الخميس، تمكن فرق الإغاثة من إنقاذ ما يزيد عن 300 مفقود بينهم 13 طفلا على الأقل في درنة.

والأحد، اجتاح الإعصار المتوسطي “دانيال” عدة مناطق شرقي ليبيا، وتسبب بمقتل وفقدان آلاف الأشخاص أغلبهم في درنة، في حصيلة متزايدة وغير نهائية.

من جانبه نشر جهاز الإسعاف والطوارئ صور لعمليات الانتشال التي تقوم بها فرقه بمحاذاة البحر في درنة، حيث جرفت السيول أحياء كاملة بساكنيها إلى البحر.

والأربعاء، أعلنت الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، أول إحصائية رسمية موثقة لضحايا العاصفة المتوسطية “دانيال”، حيث أبلغت أن العدد بلغ 5307 أشخاص بين قتيل ومفقود في مدينة درنة وضواحيها.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، عقده رئيس الحكومة رئيس اللجنة العليا للطوارئ والاِستجابة السريعة أسامة حماد، ليل الأربعاء/الخميس، رفقة عدد من أعضاء اللجنة، لتوضيح المساعي والجهود الجارية لاحتواء الكارثة التي حلت على مدينة درنة وعدد من المدن والمناطق بشرق البلاد.

وأعلن وزير الداخلية لواء عصام بوزريبة، أن عدد الضحايا الذين خلفهم الإعصار المداري الذي ضرب سواحل شرق ليبيا بلغ بحسب السجلات الرسمية 2794 قتيلا بينهم 2631 وحدهم من مدينة درنة.