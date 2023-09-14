الخطوط الليبية: الجسر الجوي مستمر بين مطاري معيتيقة وبنغازي والأبرق

أخبارليبيا24- خاص

قال مدير مكتب الإعلام والمتحدث الرسمي لشركة الخطوط الجوية الليبية صابر التير، اليوم الخميس، إن الجسر الجوي للخطوط الليبية مستمر بين مطاري معيتيقة وبنغازي والأبرق.

وأوضح التير في تصريح لـ”أخبارليبيا24″ أنه بسبب الأحداث المأساوية في مدن ومناطق الشرق الليبي تضامنت شركة الخطوط الليبية بإطلاق جسر جوي، لنقل التبرعات والمساعدات الإنسانية والمواد الإغاثية.

وأكد مدير المكتب أن الرحلات لنقل عناصر فرق الإنقاذ والفرق الطبية ، حيث تأتي هذه الرحلات ضمن مساعى الناقل الوطني الجوي في المساهمة للوقوف مع المتضررين والرفع من معاناتهم جراء ماتعرضت له المنطقة من فياضانات وسيول أودت بحياة الكثيرين .