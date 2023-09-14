الخارجية الفلسطينية تعلن وفاة 12 شخصا وفقدان عشرات الأسر في ليبيا

أخبار ليبيا 24

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن هناك 12 فلسطينيا وافتهم المنية جراء العاصفة دانيال، التي ضربت مدن شرق ليبيا، بالإضافة إلى تسجيل عشرات الأسر المفقودة.

وأعلنت قنصلية فلسطين العامة في بنغازي، وفاة المواطن خالد محمد عبدالرزاق نوفل، وطفله ياسين البالغ من العمر 5 سنوات، ليرتفع عدد الضحايا من الفلسطينيين جراء السيول إلى 12 حالة.

وقال المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين، السفير أحمد الديك، إن ما حدث كارثة حقيقية، وهناك معلومات مؤكدة حول فقدان عشرات الأسر الفلسطينية.

وأمس الأربعاء، أكد وزير الداخلية بالحكومة الليبية، عصام بوزريبة، أن عدد الوفيات الثابت حتى الآن بالأوراق الرسمية (كحصيلة أولية) بلغ 2794 حالة.

وأوضح بوزريبة، في مؤتمر صحفي، أن الوفيات جميعها مسجلة داخل درنة عدا 163 حالة فقط، لافتا إلى أن الأعداد لا تزال في تزايد.