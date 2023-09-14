الجيش رفقة فرق الإنقاذ المحلية والدولية يواصل البحث عن المفقودين في درنة

أخبار ليبيا 24

تواصل وحدات القوات المُسلحة والأجهزة الأمنية وفرق الإنقاذ المحلية والدولية لليوم الثالث على التوالي عمليات البحث عن المفقودين داخل المباني وتحت الأنقاض في شوارع وأحياء مدينة درنة.

وتجاهد فرق الإنقاذ المحلية والدولية لليوم الثالث في البحث عن ناجين وجثث الضحايا وسط الركام وعلى ضفاف البحر في درنة وغيرها من مدن الجبل الأخضر، وسط مخاوف من أن يكون ما لا يقل عن 10 آلاف شخص في عداد المفقودين أو القتلى.

وفي مستشفى بدرنة يتم وضع عشرات الجثث ملفوفة بالبطانيات على الأرض في الممرات أو في الخارج على الرصيف، حتى يحاول السكان التعرف على ذويهم.

يأتي ذلك بينما تمّ دفن مئات الجثامين من ضحايا الفيضانات في مقابر جماعية، بعد أن مسح الطوفان أجزاء كبيرة من المدينة.

ويقول شاهد عيان لأخبار ليبيا 24، أنّه تم حتى الآن دفن أكثر من 700 جثمان من ضحايا الفيضانات بمقبرة مرتوبة.

وتفيد مصادر، أن البحر بدأ في جرف المزيد من الجثث إلى الشاطئ مع ورود أرقام مؤكدة بمقتل الآلاف واعتبار آلاف آخرين في عداد المفقودين.