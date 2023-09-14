التعرف على المفقودين تعلن انتشال عدداً من الجثث في مدينتي درنة وسوسة

14 سبتمبر، 2023 10:18 م
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أخبارليبيا24- خاص

أعلن مدير مكتب الإعلام بالهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين عبد العزيز الجعفري، اليوم الخميس، انتشال عدداً من الجثث في مدينتي درنة وسوسة.

وقال الجعفري في تصريح لـ”أخبارليبيا24″ :”إنهم باشروا أيضاً بأخذ عينات الحمض النووي من الجثث مجهولة الهوية”.

وأشار مدير مكتب الإعلام بالهيئة العامة إلى أنه تم سحب عينتان من سوسة وعدداً من العينات في درنة.

وأوضح الجعفري، أن الجثث بدأت في التحلل، حيث تم انتشال حوالي 8 جثث من مدينة درنة متحللة تماماً بينها نساء، مشيراً إلى أن العمل لن يكون لأيام بل لأشهر .

14 سبتمبر، 2023 10:18 م
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