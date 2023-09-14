ارتفاع عدد ضحايا المغرب إلى 2946 قتيلاً

14 سبتمبر، 2023 3:21 م
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أخبار ليبيا 24

ارتفع عدد ضحايا زلزال المغرب الذي بلغت شدته 7 درجات على مقياس ريختر، وتبعته العديد من الهزات الارتدادية إلى 2946 قتيلاً و5674 مصاباً، وفق ما أفادت وكالة أنباء العالم العربي.

وفي الاثناء.. يواصل المغرب تشييّع ضحاياه بعد الزلزال العنيف الذي أودى بحياة أكثر من ألفي شخص؛ وسط دمار هائل في البنى التحتية.

وبحسب المركز المغربي للبحث العلمي والتقني يعد الزلزال الذي وقع ليل الجمعة – السبت، أقوى زلزال تمّ قياسه في المغرب على الإطلاق.

من جهتها.. تعتزم فرنسا تقديم المساعدات للمغرب، حيثُ قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية، آن كلير لوجندر، «إن فرنسا مستعدة لمساعدة المغرب بعد أن أودى زلزال قوي وقع به في وقت متأخر يوم الجمعة، بحياة أكثر من ألفي شخص، وإنها تنتظر طلباً رسمياً للمساعدة» بحسب وكالة رويترز.

14 سبتمبر، 2023 3:21 م
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