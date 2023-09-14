إيطاليا تأمل إيجاد حل دبلوماسي للحرب الروسية الأوكرانية

أخبار ليبيا 24

توقع وزير الدفاع الإيطالي، غويدو كروزيتو، إيجاد حل دبلوماسي للأزمة الأوكرانية خلال 8 أشهر.

كروزيتو؛ وفي تصريحاتٍ صحفية قال: “آمل أن يتم التوصل إلى حل دبلوماسي في وقت قصير إلى حد ما، في غضون سبعة أو ثمانية أشهر مقبلة”. على حد قوله.

وفي سياقٍ ذي صلة.. وصل في وقت سابق وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، إلى كييف، لتقديم المزيد من المعونات والمساعدات.

وكالة رويترز للأنباء؛ نقلت عن مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية قوله: «نتوقع أن يعلن وزير الخارجية عن تمويل أميركي جديد لأوكرانيا بأكثر من مليار دولار كما سيبحث بلينكن الاحتياجات الأوكرانية لا سيما في مجال المساعدة العسكرية خلال اجتماعاته مع الرئيس فولوديمير زيلينسكي.» بحسب الوكالة.

وفي وقتٍ سابق.. قدمتْ الولايات المتحدة حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 200 مليون دولار.

وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، قال في بيانٍ: إن الحزمة تتضمن ذخائر للدفاع الجوي وطلقات المدفعية وقدرات مضادة للدروع ومعدات إضافية لإزالة الألغام