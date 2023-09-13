وزارة الموارد المائية تكشف عن وضع سد وادي القطارة من الناحية الهندسية

أخبارليبيا24

قال مدير فرع المنطقة الشرقية في وزارة الموارد المائية محمد سويسي إن وضع سد وادي القطارة من الناحية الهندسية بحالة ممتازة جدا.

وأضاف سويسي في خطاب موجه لرئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي أن مخزون السد الرئيسي بلغ 4 مليون و 844 ألف متر مكعب من المياه.

وأوضح مدير الفرع أن هذا المخزون يشكل نسبة 5% من السعة التخزينية للسد والتي تبلغ 135 مليون متر مكعب الآمنة والسعة القصوى 237 مليون متر مكعب والتي بعدها يتم أخذ التدابر اللازمة.

وذكر سويسي أن السد الثانوي بلغ المخزون به أكثر من 698 ألف متر مكعب من المياه والتي لم تصل إلى تصريف المياه الزائدة عن طريق فتحة التصريف المعدة لذلك وهناك مجرى الوادي حتى شاطئ البحر.

وأشار مدير الفرع إلى أن هناك عدد من المواطنين قاموا بالاعتداء على حرمة المجرى والبناء به، لافتا إلى أنه قد تم التحذير من ذلك سابقا.