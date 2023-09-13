نورلاند: السفارة الأمريكية أعلنت حالة طوارئ إنسانية تجاوبا مع الفيضانات الكارثية في ليبيا

13 سبتمبر، 2023 8:39 ص
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أخبارليبيا24

أكد المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، أن سفارة الولايات المتحدة أطلقت إعلانا رسميا لحالة طوارئ إنسانية تجاوبا مع الفيضانات الكارثية في ليبيا.

وأضاف نورلاند أن اعلان الطوارئ الإنسانية سوف يسمح بتمويل مبدئي تقدمه الولايات المتحدة لمعاضدة جهود الإغاثة في ليبيا.

وتابع المبعوث الأمريكي :”نحن ننسق مع شركائنا من الأمم المتحدة والسلطات الليبية لتقييم أفضل السبل لتوجيه المساعدة الأمريكية”.

وقال نورلاند :”بالإضافة الى هذا، تلقينا تواصل من عدد من الأمريكيين-الليبيين الذين يرغبون بشدة في تقديم تبرعات خاصة لجهود الإغاثة”.

وذكر المبعوث الأمريكي :”سوف نعمل مع السلطات الليبية لتوجيه هذه الموارد إلى الأماكن التي هي في أمس الحاجة إليها”.

13 سبتمبر، 2023 8:39 ص
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